Témoignage d’un couple en situation de confinement sanitaire à leur retour d’un voyage à l’étranger.

C’est notre 10ème jour de confinement ou d’isolement sanitaire depuis notre retour de l’étranger. Ma femme et moi n’avons pas embrassé nos enfants, ma mère, ni aucun membre de notre famille…nous n’avons pas pu tenir notre petite Sarra dans nos bras. Nos enfants nous ont laissé la maison après l’avoir approvisionnée du nécessaire …et plus.

On se téléphone plusieurs fois par jour, on communique par skype et souvent ils venaient sous le balcon… d’où, tel le Pape, je leur accordais ma bénédiction urbi et orbi ( ☺️ ).

Nous n’avons jamais mis le nez dehors et tous ceux qui nous font les courses les déposent devant la porte… c’est long, lent…mais l’enjeu est de taille et en vaut la chandelle.

Nos enfants nous encouragent et téléphonent souvent pour avoir des nouvelles, nous réconforter mais aussi nous rappeler qu’il faut prendre nos températures… ce que nous faisons trois fois par jour.

On s’occupe comme on peut…tv, internet, lecture…mais aussi ménage, rangement et cuisine pour ma femme et rangement, cuisine et…vaisselle pour moi.

C’est supportable quand on voit ce qui se passe ailleurs en Italie, France ou Espagne. C’est enrageant quand on voit l’inconscience criminelle de certains qui font fi des injonctions des autorités sanitaires.

Aujourd’hui, l’heure est à la solidarité, l’union, le sacrifice, le civisme, la discipline, l’alignement derrière le commandement de l’Etat…

Nous sommes en guerre… c’est notre première guerre. Chacun doit se considérer soldat au service de la nation. Nos lignes défensives ne doivent pas céder devant cet ennemi autant meurtrier qu’ invisible, le virus …mais également lutter contre la peur et la panique.

Evitez la tv, FB et la chasse aux infos…ils sont alarmistes et anxiogènes.

Rabbi m3ana … on s’en sortira tous inchallah.