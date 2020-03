Les mesures de prévention du nouveau coronavirus (couvre-feu et confinement sanitaire) ont condamné à l’arrêt la vie culturelle.

C’est à ce titre que le ministère des Affaires Culturelles a lancé un appel aux donateurs intéressés à s’engager dans des actions de mécénat en faveur des entreprises culturelles, des projets et/ou des œuvres culturelles et artistiques.

Les mesures imposées par la nouvelle donne sanitaire ont eu “des répercussions négatives sur la situation matérielle des créateurs et de tous les acteurs culturels”, lit-on dans un communiqué du ministère relayé par la TAP.

Pour redynamiser la scène culturelle et accompagner les acteurs et intervenants du secteur, le ministère renouvelle son appel aux individus, institutions et autres particuliers intéressés à contribuer au ” Fonds Relance Culture ” (FRC) récemment créé.

L’engagement des donateurs en faveur du secteur leur permettra de bénéficier d’avantages fiscaux accordés en vertu de la loi sur le mécénat culturel.

Un compte postal dédié au FRC a été créé pour recevoir les contributions à ce Fonds à dotation mixte entre les secteurs privé et public (ccp: 1700 0000 0000 0020 2090).

La Fondation BIAT en première ligne…

Deux importants mécènes culturels en Tunisie ont déjà manifesté leur engagement en faveur du secteur, indique le communiqué. Il s’agit de la Fondation BIAT pour la Jeunesse qui a fait un don de 1 million de dinars, et la Fondation Rambourg qui a contribué avec un montant de 200 mille dinars.

Ces versements serviront à collecter des fonds au profit des artistes, créateurs et acteurs culturels dans le pays.

Quid du mécénat en Tunisie?

Pour rappel, le mécénat culturel en Tunisie a été créé en vertu de la loi des finances complémentaire de 2014. Il permet aux donateurs en faveur des entreprises culturelles, des projets et des œuvres culturels et artistiques, la soustraction totale des montants de leurs dons de la base de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et morales aux créateurs et divers acteurs culturels.

Pour entreprendre une action de mécénat, la première étape consiste en la signature d’une convention de financement entre le donateur et le créateur ou entre le donateur et le directeur de l’institution culturelle ou entre le donateur et le responsable du projet culturel.

Une fois l’accord conclu, intervient en seconde étape, l’approbation du ministère des Affaires culturelles. Ce dernier leur remettra un certificat prouvant la vocation culturelle du projet proposé.

Le mécénat pourra ainsi être mis en place entre le donateur ou la partie donatrice et le créateur ou l’institution culturelle partenaire. Lors de la déclaration annuelle des impôts, la partie mécène est tenue d’indiquer le montant s’inscrivant dans le cadre du mécénat culturel attribué et la personne ou l’institution bénéficiaire.