A l’occasion de la présentation du nouveau bille de banque de 10 dinars (type 2020), le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, a livré le message suivant qui montre la fierté de l’Institut d’émission.

Tout d’abord, Abassi souligne qu'”aujourd’hui, partout dans le monde, les hommages se suivent aux différents intervenants dans le secteur de la santé”. Et d’ajouter qu’en ce vendredi 27 mars 2020, “la République tunisienne, à travers la Banque centrale de Tunisie (BCT), émet un nouveau billet de banque de 10 dinars (Type 2020)”.

Ensuite, le patron de la BCT explique: “Le processus de lancement d’un billet de Banque requiert, en moyenne, entre 12 et 18 mois de préparation…, entre le “choix du personnage principal”, “il s’agit ici de feue Docteur Tawhida BEN CHEIKH, la première femme tunisienne ayant exercé la médecine. Elle a milité pendant des dizaines d’années dans le secteur de la santé publique tunisienne”.

El Abassi poursuit en disant qu'”à travers le choix de Docteur Tawhida BEN CHEIKH, il s’agit d’un double hommage : d’abord, à la femme tunisienne, mais aussi à tous les acteurs du secteur de la santé qui sont, aujourd’hui, en première ligne du front de la guerre contre le virus du COVID-19″.

En outre, concernnt la mise en circulation d’un billet et risque de transmission du virus, le gouverneur de la BCT rappelle que “l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) révèle que le risque d’être infecté par le Covid-19 en touchant des pièces de monnaie, billets de banque ou cartes de crédit reste très faible”.

Parallèlement, la Banque centrale de Tunisie encourage le Decashing et le recours aux moyens de paiement digitaux. Aujourd’hui, c’est accessible. Mieux, les terminaux de paiement (DAB et TPE) fonctionnent et sans frais d’utilisation supplémentaires, fait-il savoir.

Aussi, depuis quelques jours, la BCT a délivré les premiers agréments à deux établissements de paiement. Ces établissements de paiement auront un rôle prépondérant pour soutenir l’effort national d’inclusion financière.

Par ailleurs, il annonce que la BCT mettra au début de la semaine prochaine une application mobile intitulée « FLOUSS » et qui a été créée en partenariat avec une jeune startup tunisienne.

Marouane El Abassi n’oublie la consigne devenue mondiale: “Prenez soin de vous et de vos enfants, la richesse de la Tunisie, c’est son potentiel humain !”.