La Tunisie se félicite de l’annonce faite par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de lancer un “plan de réponse humanitaire mondial” pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Pour Guterres, le Covid-19 “menace l’humanité tout entière et c’est pourquoi l’humanité tout entière doit riposter”. “Les réponses individuelles des pays ne suffiront pas”, ce qui exige de multiplier les efforts de tous les pays pour venir à bout du virus.

Selon la présidence de la République, l’annonce de Guterres intervient à la suite de l’initiative de la Tunisie de convoquer une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU et de proposer un projet de résolution pour examiner les moyens à même de lutter contre la propagation du Covid-19.

Le projet de résolution comprend notamment un appel à la solidarité internationale pour éviter la propagation du coronavirus et en limiter l’impact négatif, en particulier dans les zones de conflit, ajoute la même source.

Le projet invite les pays et les parties influentes à une coordination à propos des aides humanitaires et du secours médical. Il s’agit aussi d’exhorter l’Organisation mondiale de la santé à continuer d’apporter un soutien opérationnel aux gouvernements et aux différents partenaires afin qu’ils puissent répondre aux besoins et développer un vaccin contre ce virus.

Le portail ONU-info rapporte, mercredi 25 mars 2020, que l’ONU a lancé un appel de fonds de 2 milliards de dollars pour lutter contre le Covid-19 dans le monde. Une approche globale est la seule façon de lutter contre le Covid-19, déclare l’ONU lors du lancement du plan de réponse humanitaire mondial coordonné.