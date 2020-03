Soucieuse de la stabilité financière de ses clients particuliers, TPE, PME et Grandes Entreprises, Attijari bank lance le programme Moussanada destiné aux entreprises touchées par l’impact du COVID19 et prend des mesures adoptées au service des clients Particuliers et Professionnels en vue de dépasser cette étape difficile.

Le programme Moussanada a été conçu pour les accompagner en leur offrant :

Des solutions à des besoins imprévus et urgents en trésorerie ;

La possibilité de réadaptation du plan de remboursement initial ;

L’activation de toute autre mesure jugée adéquate et visant la reprise du cours normal de leur activité.

Un formulaire à remplir est disponible à l’espace Moussanada sur www.attijaribank.com.tn. Une équipe de professionnels dédiés tant au niveau des structures centrales qu’au sein de son large réseau d’agences et de centres d’affaires, se tient à votre disposition pour répondre au mieux aux besoins des entreprises et ce, dans le cadre d’une procédure allégée en matière de traitement des dossiers.

Pour ses clients particuliers et professionnels, Attijari bank a adopté des mesures pour leur permettre de réaliser leurs opérations dans les meilleures conditions :

* Augmentation des plafonds des cartes bancaires ;

* Report des échéances d’autorisation de découvert jusqu’à fin Juin 2020 ;

* Dotation des clients ayant des crédits par une autorisation exceptionnelle de découvert sur compte ;

* Aménagement des plafonds de virement en ligne à travers la plateforme Attijari Real Time ;

* Institution de la gratuité sur les virements en ligne ;

* Institution de la gratuité sur les retraits sur ses GAB par l’ensemble des porteurs de cartes de la place client et non client ;

* Renforcement du dispositif de suivi de ses plateformes à distance avec la possibilité de réactiver l’abonnement gratuitement au service de banque à distance Attijari Real Time en contactant le Call Center au 71 111 300.

Attijari bank informe ses clients que ses agences adoptent un nouvel horaire, de 8h15 à 13h. Toutefois, toutes les équipes demeurent mobilisées pour prendre en charge tous les besoins avec un dispositif sanitaire approprié.

Pour plus de sécurité, les différentes plateformes à distance sont à disposition pour réduire la manipulation des espèces.

L’ensemble du réseau Attijari bank reste à disposition pour réaliser les opérations au quotidien.