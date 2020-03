L’opérateur téléphonique ” Tunisie Telecom ” annonce dans un communiqué publié, jeudi à Tunis, que ses horaires de travail ont été aménagés conformément aux mesures de sécurité annoncées par la Présidence de la République.

Pour les espaces commerciaux, ils sont ouverts à la clientèle du lundi au vendredi de 9H15 à 13H45 et le samedi de 8H15 à 12H45, sachant que les espaces à grande affluence seront ouverts au public du lundi au samedi de 8h15 à 14h45 et le dimanche de 8h30 à 13h00.

Les services administratifs à l’échelle centrale et régionale, assurent leur travail du lundi au vendredi de 9h à 14h. Tunisie Telecom rappelle également qu’elle met à la disposition de sa clientèle plusieurs canaux digitaux pour toute information ou réclamation.

Il s’agit du portail, www.tunisitelecom.tn l’application “My TT” disponible sur Android et iOS qui permet de suivre la consommation, de gérer les lignes mobile, fixe et data et de consulter les points de fidélité Kelma, ainsi que les pages officielles de Tunisie Telecom sur les réseaux sociaux.