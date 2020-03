L’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) a appelé tous ses adhérents (experts comptables et comptables) à fermer leurs bureaux et à se contenter de la présence de leurs fonctionnaires qui peuvent, également, travailler à domicile si c’est possible.

L’OECT, en coordination avec la Compagnie des comptables de Tunisie recommande l’interdiction de toutes les réunions de travail avec les clients et de se contenter des réunions à distance, en utilisant les moyens de communication numérique, précise un communiqué publié, mardi à Tunis.

Et de mettre l’accent sur l’impératif d’échanger les informations et les documents à travers des SMS et de ne pas utiliser les documents papiers, car ils contribuent à la transmission du coronavirus (covid-19) entre les personnes.

L’OECT souligne l’importance des services offerts par la profession à ses clients et à l’économie nationale, dont l’élaboration des états financiers annuels et les déclarations fiscales, qui restent secondaires. L’objectif, a-t-il précisé, est de préserver les citoyens et de prendre les précautions nécessaires pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

L’OECT demande au ministre des finances de reporter les délais de dépôt des déclarations mensuelles et annuelles pour la prochaine période.