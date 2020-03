L’Union générale tunisienne du travail a annoncé, dans un communiqué publié mardi, que l’organisation a décidé de faire don de 100 mille dinars de son budget au profit d’un fonds spécial d’appui au secteur de la santé publique pour lutter contre la propagation de la COVID 19.

En outre, l’UGTT a lancé un appel aux salariés pour faire don d’une journée de travail au profit du même fonds qui sera géré par une commission formée des représentants de la Cour des Comptes, de l’instance nationale d’accès à l’information, des organisations participatives, des ministères des finances et de la santé et de l’instance de lutte contre la corruption.

Par ailleurs, l’UGTT a souligné l’importance de respecter les consignes d’hygiène appelant les ministères, administrations et entreprises publiques et privées à fournir tous les moyens de prévention pour protéger les employés de la propagation du nouveau coronavirus responsable de la COVID 19.

L’organisation syndicale a aussi appelé le gouvernement à prendre des mesures sérieuses au profit des travailleurs dans le secteur privé, dans les secteurs précaires comme les cafés, les restaurants et autres, menacés de chômage et à leur garantir leurs salaires et tous leurs droits comme la couverture sociale.

L’UGTT a aussi recommandé le renforcement du dialogue social avec la partie syndicale pour prendre les mesures nécessaires et ce, à la lumière des recommandations de la haute commission mixte qui se tiendra cet après-midi.