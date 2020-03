L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) assure la continuité et la disponibilité de tous ses services en ligne, via sa plateforme digitale, www.tia.gov.tn , ses pages sur les réseaux sociaux et sur le +216 70 248 148.

Elle appelle ses clients, dans un communiqué publié lundi à Tunis, à déposer toutes les demandes d’information d’assistance et d’accompagnement en ligne via les canaux précités.