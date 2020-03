L’Association des Jeunes Experts Comptables de Tunisie “AJECT”, propose lundi, au gouvernement tunisien l’adoption d’un train de mesures visant le soutien et l’accompagnement économique et financier des PME, “qui seront directement affectées par cette crise sans précédente” de coronavirus.

A cet effet, l’AJECT recommande de mettre en place, à la présidence du Gouvernement, une Cellule de crise économique composée des experts et des compétences publiques et privées, pour accomplir un suivi permanent et rigoureux de la situation économique ainsi que des entreprises visant à préconiser des aides et des solutions efficaces et efficientes.

Elle invite également, les autorités, à sensibiliser, faciliter et accorder des incitations sur le recours au Télétravail dans le secteur public et privé, au titre du 2ème trimestre 2020, en accordant des remises exceptionnelles (supérieur à 50%) sur les ventes d’abonnement en ADSL, 4G et les solutions informatiques dédiées.

L’AJECT préconise dans son communiqué, l’adoption par le gouvernement des mesures fiscales notamment, le report les échéances des déclarations fiscales et sociales du mois de mars et celles du deuxième trimestre 2020, pour une régularisation à partir du troisième et quatrième trimestre 2020 et le remboursement immédiat de 50% des crédits de TVA et d’Impôts pour les demandes déposées courant le deuxième et troisième trimestre 2020 qui constituent des avances déjà payées par les entreprises au profit du trésor.

Elle recommande également, d’appliquer une exonération intégrale des charges fiscales et sociales (en cas de chômage technique), au titre de l’année 2020, pour des raisons économiques et de prévoir des mesures de simplification des procédures.

Des mesures bancaires

L’AJECT invite encore le gouvernement à reporter le paiement des échéances de crédits de gestion et d’investissement des établissements de crédits ou des institutions de micro-finance, accordés aux entreprises personnes physiques ou morales, au titre du 2ème trimestre 2020 .

Elle l’appelle à prendre en charge une partie des intérêts sur les crédits de gestion et d’investissement des établissements de crédits ou des institutions de micro-finance accordés aux entreprises personnes physiques ou morales, au titre du 2ème trimestre 2020 accompagnée d’une diminution du taux directeur de la Banque Centrale de 100 à 200 points.

Il s’agit également de mettre en place, au titre du 2ème trimestre 2020, d’une ligne de garantie par l’Etat adossée à l’octroi des crédits de gestion accordés aux entreprises personnes physiques ou morales avec un maximum de 500.000 DT et de bonifier le taux d’intérêt de ces crédits à un taux zéro.

Elle appelle aussi à inciter les établissements financiers à mettre à la disposition de leurs clients des accès gratuits aux services à distance et privilégier les opérations et transactions financières en ligne.

Des mesures boursières

L’AJECT invite les autorités à suspendre les transactions boursières pendant une durée minimale de 15 jours, afin d’éviter l’effondrement des cours boursiers, et de reporter du délai maximum de réunion de Assemblées annuelles, prévu le 30 juin par le Code des sociétés commerciales jusqu’au la fin de l’année 2020.

Compte tenu de l’accélération de la propagation de covid 19, L’AJECT s’attend à un “ralentissement important de l’activité économique conduisant ainsi à des difficultés financières significatives pour les opérateurs économiques” en Tunisie.