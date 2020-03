Le président de la République Kais Saied a reçu, lundi, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération avec les différents pays en vue de lutter contre le Covid-2019, classé pandémie mondiale, indique, lundi, un communiqué de la présidence de la République.

L’entretien Saied-Erray s’est, également, focalisé sur le suivi de la situation des Tunisiens à l’étranger qu’ils soient résidents ou visiteurs bloqués dans plusieurs aéroports européens.

L’accent a été mis, aussi, sur la nécessité de poursuivre la recherche de l’appui logistique et matériel nécessaire pour combattre cette maladie et en enrayer la propagation.

Les démarches en cours avec les pays frères et amis pour soutenir les efforts de la Tunisie et répondre à ses besoins en matériel médical devant lui permettre de parer à tout imprévu, ont été également évoquées, selon la même source.

Pour sa part, Erray a indiqué avoir informé le chef de l’Etat des efforts déployés par le département des Affaires étrangères, en coordination avec les ministères de la Défense, du Transport, du Tourisme, de la Santé et de l’Intérieur en vue de garantir le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

L’entretien a permis de passer en revue les mesures prises par le ministère pour protéger la communauté tunisienne établie à l’étranger y compris les membres des missions diplomatiques.

Erray a précisé que ces efforts interviennent suite aux mesures prises par le gouvernement concernant la fermeture des frontières maritimes et le maintien d’un nombre réduit de vols.

Le président de la République a recommandé de renforcer davantage les efforts et la coordination entre les différents ministères et les structures concernées pour assurer les services nécessaires aux Tunisiens résidents à l’étranger et préserver leur santé et leur sécurité.