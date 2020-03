Le ministère marocain de l’Intérieur a décidé de fermer au public, à partir de ce lundi 16 mars à 18h et jusqu’à nouvel ordre, les cafés, restaurants, salles de cinéma et théâtre, salles de fête, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeu et terrains de proximité. Au Maroc, il s’agit de 29 cas confirmés pour une population de 35,74 millions.

En Tunisie, c’est 20 cas confirmés pour une population de 12 millions de personnes et encore, nous ne savons pas si le dépistage a couvert toutes les personnes potentiellement contaminées !

L’Algérie a, pour sa part, suspendu toutes ses liaisons maritimes et aériennes en provenance et à destination de l’Europe.

Le coronavirus commence à peine sa propagation dans notre région. En France, le nombre de personnes contaminées passe du simple au double en l’espace de deux jours.

En Tunisie, où l’accès aux soins s’élève à 90 %, l’Etat compte prendre des mesures progressives pour limiter les rassemblements à risques. Pour commencer, ordre a été donné aux gouverneurs d’appliquer à la lettre la loi sur l’interdiction du nombre de personnes fréquentant cafés ou restaurants et lieux d’animations.

Les personnes mises en quarantaine qui enfreignent les règles de confinement volontaires sont passibles de prison, le ministère de l’Intérieur et celui de la Justice coordonnent entre force de l’Ordre et magistrats pour accélérer les procédures à l’encontre des contrevenants.

Les experts nationaux s’attendent à ce que la situation pandémique s’aggrave dans les prochains jours. «Le 190 est sollicité à tout bout de champ et pour des maladies autres que des atteintes possibles au coronavirus. Attendons-nous à ce que les patients soient traités à distance et par télémédecine. Un appel à nos opérateurs télécoms pour qu’ils offrent des forfaits ADSL et qu’ils réduisent les prix dans un geste de solidarité nationale. Ils l’ont fait après la révolution. Aujourd’hui, le pays a besoin d’eux ».

Et ça ne fait que commencer !

God save Tunisia

Amel Belhadj Ali