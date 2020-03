Dans un post sur son compte Linkedin, Nizar Yaiche, ministre des finances a révélé que des mesures fortes, sur le plan économique et social, seront annoncés dans les prochains jours.

La situation sociale et économique est difficile en Tunisie. On le sait tous. Corona qui secoue le monde entier aura aussi son impact sur notre pays. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour protéger nos citoyens. Certains observateurs internationaux ont félicité la Tunisie pour les mesures prises qui seraient adaptées à un pays en stade 3, ce qui n’est pas notre cas. La santé passe avant tout.

Dans les prochains jours et semaines, nous allons annoncer des mesures concrètes et fortes, tant sur les aspects sociaux qu’économiques.

Ces mesures nécessiteront un grand niveau de solidarité.

J’ai beaucoup voyagé dans ma vie. Chaque pays que je visite, on nous reçoit les bras ouverts et admiratifs. Les tunisiens qui ont mené leur révolution ont un capital sympathie et beaucoup d’estime dans le monde entier.

Pour ma lecture du futur : malgré toutes les difficultés, je reste optimiste !

Je m’attends à une grande vague de solidarité qui va venir de l’intérieur du pays, des tunisiens résidents à l’étranger et des amis de la Tunisie.

Nous allons laisser le monde entier admiratif, 2 fois en moins de 10 ans.

Nous le ferons tous ensemble !