La France interdit tous les lieux publics et tous les rassemblements, l’Allemagne ferme ses frontières avec ses voisins français, suisses et autrichiens, les Etats unis invoquent l’état d’urgence, l’Italie traversant une des périodes les plus noires de son histoire mais en Tunisie, une grande partie de la population ne semble pas être consciente du risque mortel du Coronavirus ! Le Maroc a, d’ailleurs, décidé de suspendre tous ses vols en provenance et à destination de la Tunisie à compter du dimanche 15 mars 2020.

Ainsi, à Tunis des amateurs du narguilé, qui fument en toute insouciance dans un café sis aux berges du Lac, violentent la police municipale parce qu’elle leur a intimé l’ordre de ne pas en user. A Monastir, des individus, de retour d’Italie, confirmés positifs refusent les consignes du confinement et se baladent librement. A Gammarth, une boite de nuit organise une «Corona party» en plein jour, mettant en danger la vie d’autrui ! Le comble de l’insouciance et du cynisme !

La Fédération nationale du football, a pour sa part, ignoré les appels à la prudence et organisé son assemblée générale samedi 14 mars !

C’est criminel mais tant qu’il n y a pas une décision politique pour interdire tout rassemblement et fermer les lieux à hauts risques, chacun fera à sa guise ! Les personnes inconscientes, dénuées de tout scrupule, de tout sens de la responsabilité continueront à agir avec nonchalance et indifférence !

Dans un contexte où la fermeté manque malgré les décisions prises récemment par le gouvernement, les autorités régionales font leur possible dans le cadre de ce que leur permet la loi !

Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis a décidé la fermeture demain de la discothèque (La Mouette) qui a organisé la Corona Party, non à cause de l’organisation d’une fête en plein jour rassemblant plus d’une centaine de jeunes en dépit des risques encourus par les uns et les autres, mais parce qu’elle a dépassé sa capacité d’accueil !

Les personnes confirmées positives qui ne respectent pas la mise en quarantaine, seront assignées à résidence. Si elles ne respectent pas, c’est l’article 12 du code pénal qui sera appliqué et elles encourront des peines de prison ferme.

Les gouverneurs ont reçu des directives pour user de tous les moyens légaux dont ils disposent pour appliquer la loi et protéger la population mais ils ne peuvent à titre d’exemple fermer les grands souks où des milliers de personnes circulent dans une grande promiscuité comme Moncef Bey ou Boumendil. Ils ne peuvent d’eux-mêmes décider de fermer les lieux publics où les risques de contamination sont élevés. Rien que dans le gouvernorat de Tunis 86 personnes venant de l’étranger ont été mise en quarantaine.

«Nous savons d’expérience que seule une réponse rapide, coordonnée et ambitieuse face à une menace commune peut faire la différence pour l’économie mondiale. Et c’est bien ce qui se dessine : plusieurs pays ont dévoilé des programmes de relance tandis que de nombreux autres ont abaissé leurs taux d’intérêt» préviennent le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont organisé une aide financière massive pour aider les pays à surmonter cette crise sanitaire et à en limiter les effets délétères sur l’économie.

Le nouveau coronavirus (Covid-19) a déjà fait de nombreuses victimes et cette flambée épidémique est traitée pour ce qu’elle est : une urgence de santé publique de portée internationale. Alors que le virus se propage dans le monde, tout l’enjeu est de savoir comment préserver les vies humaines et atténuer les préjudices économiques.

A bon entendeur

Amel Belhadj Ali