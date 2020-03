Le ministère des Affaires Culturelles a décidé la fermeture, jusqu’au 4 avril prochain, des salles de cinéma et de théâtre, des galeries d’art et de tous les espaces qui abritent des spectacles artistiques dans tout le pays.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère souligne que cette mesure concerne les divers espaces culturels et artistiques susmentionnés, relevant des secteurs public et privé.

Ces nouvelles restrictions devront être respectées jusqu’à nouvel ordre et en concertation avec les différentes parties officielles locales et régionales intervenantes.

De précédentes mesures préventives avaient été auparavant annoncées par le ministère de tutelle qui avait décidé, mardi 10 mars, le report de toutes les manifestations Culturelles et artistiques organisées par les institutions sous sa tutelle à travers toute la république.

Les musées étaient jusque là partiellement épargnés. Dans une nouvelle lettre adressée à aux responsables de ses institutions locales et régionales, le ministère indique que les musées archéologiques et sites historiques ouverts aux visites publiques seront désormais fermés jusqu’à nouvel ordre. Cette restriction ne touche pas aux musées en plein air, cependant le nombre de visiteurs autorisés à y accéder sera limité.

Le ministère annonce aussi que les salles de lecture à la Bibliothèques nationale de Tunisie (BNT) seront fermées jusqu’à nouvel ordre. Cependant, les services offerts aux adhérents dans les différentes bibliothèques publiques dans le pays demeurent ouverts uniquement au prêt.

A l’exception Mis des tâches administratives, toutes activités des différentes institutions publiques culturelles et artistiques sont totalement interrompues. La restriction touche également les activités des clubs, les cours de formation et les ateliers au sein de ces institutions.

Cette décision intervient suite aux mesures préventives anticipatives du coronavirus annoncées, vendredi 13 mars, par le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh. La détection de nouveaux cas de contamination au covid-19 dans le pays, a encore conduit les instances officielles à renforcer les mesures prises sur le plan national pour empêcher la propagation du virus à plus grande échelle.

Le ministère compte sur la compréhension des divers intervenants dans l’activité culturelle et artistique, particulièrement dans le secteur privé qui sera affecté par cette restriction imposée par la situation sanitaire actuelle assez délicate.

Dans son communiqué, le département rappelle divers intervenants dans le domaine culturel de l’importance de se conformer aux règles d’hygiène recommandées par les autorités sanitaires nationales et internationales.