Le ministère des Affaires étrangères a appelé, samedi, tous les Tunisiens à l’étranger qu’ils soient résidents ou visiteurs à prendre toutes les précautions pour prévenir la contamination par le coronavirus.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, le ministère conseille “d’éviter la fréquentation des lieux où circule le virus et de se conformer aux instructions et dispositions prises par les pays d’accueil”.

Le ministère souligne que dans le cadre “du souci du président de la République et du chef du gouvernement de s’assurer de la situation de la communauté tunisienne à l’étranger suite à la propagation du coronavirus, les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger n’ont ménagé aucun effort pour leur fournir les renseignements nécessaires et garantir leur sécurité et celle de leur famille”.

Le ministère des Affaires étrangères s’emploie également en coordination avec le ministère du Transport et les autorités et services compétents à garantir le retour des Tunisiens bloqués dans plusieurs aéroports européens notamment en Italie, ajoute le communiqué.

“Toutes les représentations diplomatiques à l’étranger sont mobilisées pour prendre en charge les Tunisiens résidents et non résidents et leur garantir la protection nécessaire en se conformant aux dispositions prises par les pays d’accueil pour prévenir la contamination par le coronavirus”, lit-on de même source.

Rappelons que le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé vendredi soir la suspension de ses liaisons aériennes avec l’Italie, en maintenant un seul vol quotidien avec la France et un vol hebdomadaire avec l’Espagne, la Grande Bretagne, l’Allemagne et l’Egypte.