Présent depuis 2004 en Tunisie, sa première implantation à l’étranger, ce groupe actif dans la logistique et le transport international accède à un palier supérieur avec le rachat de Tedeco Maghreb.

Un opérateur italien de la logistique et du transport quitte la Tunisie, un autre s’y renforce en rachetant une de ses deux filiales, en difficulté. Le logisticien-transporteur qui monte est TNA Cargo, présent en Tunisie depuis quinze ans. Le défaillant et partant est Martinelli Transporti.

TNA Cargo vient de conclure le rachat de Tedeco Maghreb à la Société MARTINELLI SPEDIZIONI INTERNATIONALI S.R.L, et à Piero MARTINELLI.

En même temps qu’elle passait sous le contrôle d’un nouvel actionnaire, Tedeco Maghreb change de management. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2020, qui a officialisé la reprise de cette entreprise par TNA Cargo, les anciens gérant, Michele Lauria, et cogérant, Noureddine Guerafi, ont passé le témoin à un nouveau gérant, en l’occurrence Germano Garbin, le directeur général exécutif de TNA Cargo depuis plus de dix ans.

Tedeco Maghreb assurait des services de transport et de logistique –l’entreprise dispose près du port de Radès d’un dépôt où elle stockait des marchandises destinées à être vendues sur le marché tunisien-, en direction de la Tunisie à partir de divers ports italiens, au profit principalement d’entreprises des secteurs du textile et de la chaussure.

En même temps que Tedeco Maghreb était cédée, société International Transport Tunisie SARL (TT), la deuxième filiale de Martinelli Transport en Tunisie a été déclarée en cessation d’activité et mise en liquidation par une assemblée générale extraordinaire réunie le 29 janvier 2020.

L’effondrement des deux filiales de Martinelli Transport en Tunisie est la conséquence de celle du groupe en Italie.

Martinelli Transporti, créé dans les années trente du siècle dernier, était en difficultés grandissantes depuis au moins six ans. Le monde extérieur en découvre l’ampleur lorsque le groupe présente à la justice une demande d’accord amiable avec les créanciers. Mais les choses se compliquent trois ans plus tard : la justice, au lieu de voler au secours de l’entreprise, l’épingle et la condamne pour arnaque à la sécurité sociale.

Créé en l’an 2000, soit près de soixante-dix ans après Martinelli Transporti, TNA Cargo est devenu en moins de vingt ans un groupe, actif d’abord dans la logistique, mais a ensuite son activité au transport international, «assurant l’accompagnement des entreprises européennes et nord-africaines dans leurs projets d’expansion ou de délocalisation».

L’implantation en Tunisie s’est faite en 2004 et a été la première de TNA Cargo à l’étranger. Ce n’est que sept ans plus tard qu’il a, en 2011, pris pied en Roumanie. Avec le rachat de Tedeco Maghreb, il accède à un palier supérieur.

M.M.