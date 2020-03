Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a reçu, mercredi, au siège du département l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Tunis, Rached Mansouri.

L’entretien a porté sur les relations de coopération tuniso-émiraties, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, Noureddine Erray s’est félicité des liens historiques de fraternité et de coopération qui lient les deux pays, exprimant la détermination de la Tunisie de raffermir ses relations avec les Emirats Arabes Unis dans tous les domaines.

Le ministre a également souligné l’importance d’exploiter les opportunités de coopération prometteuses dont disposent les deux pays afin de promouvoir les relations économiques et d’impulser le rythme des échanges commerciaux.

Il a mis l’accent aussi sur la nécessité d’intensifier les rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays et d’œuvrer à l’organisation de la 7ème session de la commission mixte tuniso-émiratie en Tunisie dans les plus brefs délais. Le but étant, selon lui, de conférer une dynamique à la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur émirati a fait part de la volonté de son pays de promouvoir les relations tuniso-émiraties dans divers domaines et de continuer à renforcer les mécanismes de concertation bilatérale dans l’intérêt des deux peuples frères.