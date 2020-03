Le 10ème Salon international de l’aéronautique et de défense, tenu pour la première fois en Tunisie, a pris fin, dimanche, à l’île de Djerba au Sud-Est du pays.

Organisé du 4 au 8 mars 2020, à l’aéroport international de Djerba-Zarzis, cet évènement a réuni des personnalités et des délégations de plus de 40 pays et près de 100 exposants africains, européens et américains.

Les 4, 5 et 6 mars, le salon a été exclusivement ouvert aux professionnels. Ceux-ci ont eu accès à des conférences, des programmes de rendez-vous B2B et B2G, des espaces thématiques leurs permettant d’assister à des démonstrations et des présentations aériennes mais aussi d’appréhender l’ensemble des évolutions du secteur.

Durant les journées du 7 et 8 mars, les sections aéronautiques du salon ont été ouvertes au grand public. Il s’agit de vulgariser l’aviation en Tunisie, de découvrir les expositions d’aéronefs hors du commun, mais aussi d’assister à des shows aériens spectaculaires dans le ciel de Djerba.

“L’édition 2020 du salon a permis d’inscrire le nom de l’île sur l’agenda des foires internationales de l’aéronautique” a déclaré à TAP, Islam Louati, représentant de l’entreprise “IADE TUNISIA 2020”, organisatrice du Salon.