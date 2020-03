Le refus par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) d’adopter le projet de loi relatif à l’accord fondateur d’intégration de la Tunisie dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) , est “une décision pénalisante pour la balance économique et les exportations des entreprises Tunisiennes”, a estimé samedi, la CONECT International.

La CONECT a condamné fortement, le refus de l’Assemblée d’approuver le projet de loi relatif à cet accord, ajoutant que cette mesure ralentie encore davantage l’intégration de la Tunisie à la ZELECAF.

Pour cette organisation, les opérateurs économiques tunisiens sont en attente du passage à l’ARP de cette loi qui devrait “favoriser l’entrée de devises, développer la production, créer la richesse et contribuer à réduire le taux de chômage”.

La Zone de Libre-Echange continentale de l’Afrique est entrée en vigueur le Jeudi 30 Mai 2019, sachant que le gouvernement tunisien a signé l’accord relatif à cette zone le Mercredi 21 Mars 2018 dans la ville de Kigali (Rwanda), mais l’achèvement de l’adhésion nécessite son adoption par le Parlement.

Cet accord vise à établir un cadre global et multilatéralement bénéfique pour les relations commerciales entre les Etats membres de l’Union africaine de manière à améliorer la compétitivité des entreprises (en fonction de la réduction des coûts des transactions commerciales) et à promouvoir la transformation économique et sociale pour réaliser la croissance globale, l’industrialisation et le développement durable.

L’ARP a refusé lors d’une plénière tenue, jeudi, l’adoption d’un projet de loi organique relatif à la convention fondatrice de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).