Les expositions organisées dans le cadre de la 9ème édition du Mois National des Arts plastiques, prévue du 06 mars au 02 avril 2020, auront lieu dans quatre espaces de la Capitale.

Une pléiade de plasticiens prendra part à cet événement annuel qui se tient à l’initiative de l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT), avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et la municipalité de Tunis. Le vernissage de la première exposition est prévu, vendredi, à 17h, au Palais Kheireddine, à la Medina de Tunis. Cette première exposition verra la participation de 166 artistes qui présenteront des œuvres picturales sur divers supports en plus de photographie et de la céramique Raku.

La galerie Yahia au Palmarium, Dar El Founoun au Belvédère et la Maison de la culture maghrébine Ibn-Khaldoun abriteront les trois autres expositions dont le vernissage est prévu, respectivement les 13, 27 et 28 mars.

La précédente édition du Mois National des Arts plastiques avait eu lieu du 8 mars au 9 avril 2019. Le vernissage de l’exposition inaugurale avait coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la femme.