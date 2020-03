Les pays démocratiques, qui garantissent la plus large participation de la femme à la vie politique, sont les pays les plus transparents et les plus efficaces dans la lutte contre la corruption, ce qui se répercute positivement sur la gouvernance de leurs institutions, indiquent des associations tunisiennes dans un communiqué rendu public jeudi.

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le 08 mars de chaque année, ces associations appellent, selon la même source, à œuvrer pour l’élimination de tous les obstacles qui empêchent la Tunisie de tirer profit des compétences féminines de haut niveau dont elle dispose.

Compétences capables, rappellent ces associations, de contribuer à la réparation des dégâts causés par des politiciens incapables, depuis 2011, de placer l’intérêt général au-dessus des intérêts personnels et des calculs partisans mesquins.

Les associations signataires de ce communiqué sont l’Association tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), Association Beity, Association tunisienne de défense des libertés individuelles, Association tunisienne de défense des valeurs universitaires,Association tunisienne de soutien des minorités,Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique,Centre de Tunis pour la liberté de la presse, Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort, Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, Fondation Ahmed Tlili pour la culture démocratique,L’Association Tunisienne de la Défense des droits des enfants,Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme,Organisation contre la torture en Tunisie.