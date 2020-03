En marge du Salon de l’entreprise, organisée les 26 et 27 février 2020 à la Foire internationale de Sfax par le Centre d’affaires et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, Ikram Makni, président du Centre d’affaires mais aussi directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, a accepté de nous dévoiler les tenants et aboutissants de cette manifestation qui est à sa 9ème édition.

Dans la vidéo qui suit, Mme Ikram rappelle tout d’abord que le Salon de l’entreprise fut le premier en son genre à être organisé en Tunisie.

Elle souligne également que le Salon est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable aussi bien pour les demandeurs d’emploi, mais aussi créateurs d’entreprise, investisseurs et autres décideurs et visiteurs, et ce dans le but d’un partage d’idées et d’expériences…

En outre, la présidente du Centre d’affaires de Sfax détaille les composantes de cette 9ème édition du Salon de l’entreprise, à savoir quatre séminaires sur plusieurs sujets, 6 villages…

On retiendra essentiellement le séminaire inaugural ayant eu pour thème «Mécanismes de financement de développement et d’appui aux entreprises » qui s’est déroulé en présence des bailleurs des fonds (BERD), des banques (UIB) et du président de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis…

Voici les six villages du Salon de l’entreprise :

Village de l’accompagnement

Village du financement

Village du développement régional

Village de l’innovation et de l’industrie 4.0

Village de la franchise

Village des start up…

Pour la 10ème édition du Salon de l’entreprise, Ikram Makni promet encore de très belles surprises. Que les porteurs d’idées se préparent d’ores et déjà !