Salah Ben Youssef, le nouveau ministre de l’Industrie, a entamé son mandat par une visite, samedi 29 février, au 4ème Salon international des équipements, technologies et services de la sécurité “Security Expo North Africa 2020” (SENA 2020), tenu au Parc des expositions du Kram (banlieue nord de Tunis), du 26 février au 1er mars 2020.

“Notre priorité est d’appuyer les industriels et les aider à surmonter les difficultés existantes, pour impulser les exportations industrielles tunisiennes”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Il s’est dit “impressionné” par la diversité de l’offre exposée à ce salon, estimant que la filière des équipements, technologies et services de la sécurité offre un potentiel important à l’exportation.

Organisé conjointement par la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique et du centre d’exposition (CTF EXPO), le “SENA 2020” expose les dernières innovations en matière de sécurité urbaine qui permettront de lutter contre la criminalité, les vols, le terrorisme et la contrebande.

200 exposants tunisiens et étrangers (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Turquie…) participent à ce salon et proposent des technologies de sécurité destinées aux aéroports, ports et institutions de l’Etat (ministères…).

Pour cette année, le Salon est marqué par la participation de 45 délégations africaines représentant l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Mali et l’Egypte, indiquera Sami Chamekh, directeur général du Parc des expositions et des congrès du Kram.

En Tunisie, près de 2 500 entreprises opèrent dans la sécurité électronique et emploient plus de 20 mille personnes. Le chiffre d’affaire du secteur est estimé à 600 millions de dinars par an.