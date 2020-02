La Société Carthage Cement vient d’annoncer la prorogation de la période de souscription à l’augmentation de son capital social d’un montant de 223.774.733 Dinars (décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 Octobre 2019 et annoncée au prospectus visé par le CMF en date du 31 décembre 2019 sous le N° 19/1033), comme suit:

‐ La souscription aux 223.774.733 actions nouvelles est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de treize (13) actions nouvelles pour dix (10) anciennes et ce, du 17/01/2020 au 06/03/2020 inclus (initialement prévue du 17/01/2020 au 28/02/2020 inclus).

‐ Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions réalisées à titre irréductible ainsi qu’à titre réductible n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires et ce, du 12/03/2020 au 13/03/2020 inclus (initialement prévue du 05/03/2020 au 09/03/2020 inclus).

‐ Passé le délai prévu pour la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires et au cas où l’augmentation du capital n’est pas clôturée, les actions non souscrites seront offertes au public et ce, du 18/03/2020 au 23/03/2020 inclus (initialement prévue du 13/03/2020 au 17/03/2020 inclus).