Le président de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC), Akram Belhaj, a souligné l’impératif de constituer un hub pour les industriels opérant dans ce secteur.

Intervenant lors d’un atelier de travail organisé mercredi à Tunis, à l’initiative de la Chambre nationale des artisans du cuir et de la maroquinerie, sur le thème “développement des hubs en Tunisie”, il a indiqué que les études stratégiques réalisées en la matière, ont montré que les hubs industriels permettent d’ouvrir des perspectives pour la relance de ce secteur prometteur, en attirant davantage de partenaires, en provenance notamment, de France, d’Italie, d’Allemagne et de Belgique. Ils permettent également, de renforcer l’investissement dans ce domaine.

Belhaj a mis l’accent sur l’importance de regrouper les industriels dans un même espace géographique, dans une seule zone industrielle, pour échanger les expériences et rapprocher les industries, dans ses différentes phases de production (à partir de la collecte des peaux jusqu’au dernier circuit de production des chaussures et des sacs). Il s’agit également, de faciliter la communication entre les industriels et les artisans spécialisés dans ce domaine.

Il a aussi, affirmé que le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure emploie près de 40 mille personnes et constitue l’un des piliers de l’économie nationale. Il compte 237 unités dont 106 unités à participation étrangère.

A noter que les exportations du secteur ont atteint 1800 millions de dinars, durant les 10 premiers mois de 2019, renforçant ainsi, la contribution de ce secteur dans le maintien des équilibres économiques et sociaux, l’amélioration de la balance commerciale et l’attraction des investissements directs étrangers.

Toujours selon lui, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure fait face à plusieurs difficultés dont l’ampleur prise par le marché parallèle, la commercialisation de chaussures et des produits en cuir par le secteur de la friperie, la faible consommation du produit tunisien… Ces difficultés impactent fortement, les performances du secteur dont 80% des commerçants travaillent dans le marché parallèle.