Le président de la République, Kaïs Saïed, et l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont souligné, dans la soirée du lundi 24 février, la convergence des points de vue sur plusieurs questions arabes et internationales, en particulier la question libyenne et la cause palestinienne.

Dans un communiqué publié par la présidence de la République à la suite des entretiens bilatéraux tenus, au Palais de Carthage, Kaïs Saïed a précisé que les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de trouver une solution inter-libyenne.

Les deux dirigeants ont dans ce cadre évoqué la possibilité d’organiser une seconde réunion élargie en Tunisie regroupant toutes les tribus libyennes.

S’agissant de la cause palestinienne, le chef de l’Etat et l’Emir du Qatar ont souligné la nécessité ” de respecter la légalité internationale, malgré ses limites et les droits inaliénables et indivisibles du peuple palestinien à l’autodétermination et la création de son Etat indépendant sur sa terre avec Al Qods Al-Charif comme capitale.

Au cours de son intervention, Saïed a réitéré “la position de la Tunisie et sa volonté de valoriser et développer les relations fraternelles avec le Qatar et avec tous les pays frères honnêtes”.

Il a rappelé les positions du Qatar qui a soutenu financièrement la Tunisie depuis 2011, annonçant l’éventuelle conversion des dettes qataries en investissements.

Saied a, dans le même cadre, loué la volonté de l’émir du Qatar de financer le projet de construction de la cité médicale dans le gouvernorat de Kairouan ainsi que le projet du marché de la grande production dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

La visite de l’émir du Qatar qui se poursuivra pendant deux jours, ne manquera pas d’ouvrir de nouvelles opportunités de développer la coopération bilatérale.

“La Tunisie est la patrie de tous les tunisiens, et il n’y a pas lieu pour un nombre d’entre eux de résoudre leurs différends politiques en recourant à un allié extérieur”, a souligne le président de la République

De son côté, l’Emir de Qatar a réitéré la volonté de son pays de développer les relations bilatérales exceptionnelles dans tous les domaines, notamment politique, évoquant la convergence des points de vues des deux pays sur plusieurs dossiers internationaux.

L’Emir du Qatar effectue une visite officielle les 24 et 25 février en Tunisie à la tête d’une délégation comprenant notamment le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances ainsi que de hauts responsables qataris.