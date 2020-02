Mohamed Msilini, qui vient d’être proposé au poste de ministre du Commerce au sein du gouvernement d’Elyes Fakhfakh, est né en 1956.

Tituaire d’une maîtrise en sciences économiques et de gestion de l’Université de Sfax, Msilini a travaillé au sein de la Société Tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), où il a assumé plusieurs responsabilités. Il est membre fondateur et membre du bureau politique du Mouvement Al Chaâb (Mouvement du Peuple).