Le Tunindex a clôturé la séance de jeudi, en territoire positif, gagnant 0,10% à hauteur de 7 168.43 points dans un volume total de 3,004 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners.

Le titre STB BANK a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,843 MD de ses capitaux à 4,75 D, avec une hausse de 2,81%.

A la hausse, le titre UADH s’est échangé à 0,88 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 4,76%, suivi de la SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE qui a augmenté de 4,47%, à 1,40 D. Le titre SIAME, quant à lui, a évolué de 4,05%, à 3,85 D.

Dans le vert, les titres BTE et SOTUMAG ont gagné respectivement 3,08% et 3,01% pour clôturer à 9,70 D et 3,08 D.

A la baisse, le titre CIL a régressé de 4,15%, à 15 D, suivi de ELECTROSTAR qui a baissé de 2,81%, à 1,38 D. Le titre SOPAT, quant à lui, s’est détérioré de 2,50%, à 1,56 D.

Toujours dans le rouge, les titres TUNISIE LEASING & FACTORING et SOTRAPIL ont baissé respectivement de 1,77% et 1,49% à 10,50 D et 11,21 D.