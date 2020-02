Esprit mathématique. Expert en stratégie de développement économique et financier des entreprises et du secteur public. Très laborieux. Intègre (disent de lui certains qui l’ont côtoyé). En fait, on a du mal à le situer dans la hiérarchie des domaines de compétences. Car il serait “bon” aux ministères de l’Economie, des TIC, de l’Investissement, du Développement. Un vrai joker, dirions-nous.

Il s’agit de Nizar Yaïche, pressenti, depuis mercredi 19 février 2020, au poste de ministre des Finances du gouvernement Elyès Fakhfakh.

Lire aussi: Gouvernement Fakhfakh : Des “ministres d’Etat“… pour quoi faire?

Selon nos confrères de Leaders, «… il a piloté plus de 300 projets dans une trentaine de pays de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient auprès des grandes multinationales, de PME ainsi que de divers ministères dans plusieurs pays de la région». Il a exercé dans ces pays : France, Pays-Bas, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Gabon, Egypte, La Réunion, Koweït, Jordanie, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, entre autres, selon le site Leaders.

Qui est-il alors ? Et Leaders de répondre, du moins en partie. «Mohamed Nizar Yaïche est ingénieur-économiste, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (de 1995 à 1998). Bachelier (avec mention très bien) du Lycée Pilote Bourguiba de Tunis (1993), il a fait sa prépa en Mathématiques Supérieures, Mathématiques Spéciales à l’Ecole Sainte-Geneviève à Versailles de Paris (de 1993 à 1995)…».

Au jour d’aujourd’hui, Nizar Yaïche compte près d’un quart d’expérience en tant qu’«expert international en stratégie et développement économique et financier des entreprises et du secteur public».

Yaïche est actuellement associé de PwC (Equity Partner), leader mondial de services intellectuels qui dispose de plus de 250 000 experts à travers le monde pour chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars américains.

Toujours selon nos confrères de Leaders, en tant que CEO et Partner de Ystrat (cabinet international de conseil en stratégie et en nouvelles technologies), Nizar Yaïche a également été directeur exécutif chez Tunisie Telecom, chargé de la direction du Marché Entreprises, consultant en stratégie chez Booz Allen Hamilton (bureau de Dubaï) et Manager en stratégie & business consulting chez Gemini Consulting, Cap Gemini…