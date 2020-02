Le marché maghrébin intégré d’échange d’électricité entrera en fonction à l’horizon 2025. C’est ce qu’a annoncé le président du Comité maghrébin de l’électricité (COMELEC) et président de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Moncef Harabi.

Lire notre article du 22 novembre 2007: Un marché maghrébin de l’électricité en 2009 ?

“Il s’agit d’un marché d’échange d’électricité entre les cinq pays du Maghreb (100 millions d’habitants et une capacité de production d’électricité d’environ 45 mille mégawatts)”, a indiqué Harabi dans une déclaration aux médias, en marge de la réunion annuelle du COMELEC tenue, mardi 18 février à Tunis, en présence des directeurs généraux des sociétés d’électricité en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Mauritanie et au Maroc.

D’après lui, ce marché permettra de fixer un tarif du transport de l’électricité d’un pays à l’autre, soulignant que le comité est actuellement en train d’étudier la possibilité de créer des centrales électriques communes à l’instar d’une centrale électrique en Tunisie financée par l’Algérie ou vice versa et des stations de stockage d’électricité dans l’un des pays maghrébins.

Le responsable a évoqué l’existence de deux formules d’échanges d’électricité. L’échange d’une énergie contre une autre gratuitement ou la vente et l’achat de l’électricité. La Tunisie exporte vers la Libye avec une contrepartie et importe de l’Algérie également avec une contrepartie.

Il a, à ce titre, mis l’accent sur la nécessité de renforcer le partenariat maghrébin dans ce secteur notamment en Libye qui passe actuellement par une crise et doit répondre à ses besoins en électricité.

Par ailleurs, Harabi a indiqué que les pays maghrébins disposent chacun d’un plan solaire de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, ajoutant que la Mauritanie vient de mettre en place un plan pour produire de l’électricité à partir de l’énergie éolienne (capacité de production de 100 mégawatts).

Il a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer les projets d’électricité dans la région à travers la mise en place d’une infrastructure développée.

Harabi a fait remarquer que le COMELEC œuvre, depuis 46 ans, à mettre en place une infrastructure dans le secteur de l’électricité dans le Maghreb arabe, évoquant la création de 4 lignes de liaison électrique entre le Maroc et l’Algérie à haute pression (625 kv) et de 5 lignes de liaison respectivement entre la Tunisie et l’Algérie et la Tunisie et la Libye.

De son côté, le secrétaire général du COMELEC, Lakdher Chouraib (Algérie), estime que ce marché maghrébin pourrait voir le jour avant 2025, vu l’infrastructure développée dans la région.

Le COMELEC (Comité Maghrébin de l’Electricité) est un organe créé en juin 1974 et comprend les sociétés maghrébines de l’électricité. Il vise à développer les activités dans le domaine de l’électricité au Maghreb et à assurer l’échange régulier de données.