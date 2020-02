“Toutes les parties ont priorisé l’intérêt national et un consensus a été trouvé autour de la formation du prochain gouvernement d’Elyès Fakhfakh qui annoncera sa composition dans les prochaines heures”. C’est en tout cas ce qu’a déclaré, mardi 18 février 2020, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail tunisien (UGTT).

“Ce consensus est le fruit de l’intervention de plusieurs organisations nationales, comme l’UGTT, et de partis qui ont priorisé l’intérêt national vu que la Tunisie a besoin actuellement d’un gouvernement homogène conscient de l’importance des enjeux et capable de trouver des solutions aux dossiers brûlants”, a-t-il ajouté, à l’ouverture des travaux du congrès des agents du corps judiciaire, des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Hammamet.

Taboubi a salué les efforts de toutes les parties qui ont fait bouger les choses et à leur tête le président de la République, Kaïs Saïed.

A noter que le processus de formation du gouvernement a connu des difficultés depuis la désignation d’Elyès Fakhfakh par le chef de l’Etat pour assurer cette tâche en raison d’un différend entre les partis politiques associés aux concertations sur le futur gouvernement. Le mouvement Ennahdha (54 députés) s’était retiré des concertations sine die.