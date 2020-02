Les administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB.org) vont séjourner au Sénégal du 17 au 22 février pour aller sur le terrain des projets financés par la Banque. Ils prévoient également de rencontrer les plus hautes autorités du pays ainsi que différents partenaires stratégiques.

Des échanges sont prévus avec des hauts responsables du pays, notamment le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, gouverneur de la Banque pour le Sénégal, ainsi que son homologue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, le gouverneur suppléant.

Des entrevues auront également lieu avec les ministres clés, sous la tutelle desquels sont placés plusieurs projets financés par la BAD. Il s’agit des ministres de l’Agriculture et de l’Equipement rural, des Infrastructures terrestres et du désenclavement, du Tourisme et des Transports aériens, du Développement communautaire, du Pétrole et des Energies.

Les projets financés, inscrits à l’agenda de la mission des administrateurs, ont un apport transformateur et un impact significatif pour les bénéficiaires dans la logique des cinq priorités clés de la Banque appelés «High 5».

Il s’agit, entre autres projets, de l’aéroport international Blaise Diagne qui a bénéficié d’une enveloppe 70 millions d’euros avec un objectif attendu de plus de 3 millions de passagers par an, et qui a contribué à faire du pays un hub du transport aérien grâce à une amélioration de la connectivité sous-régionale et internationale.

Le projet Train express régional (TER) avec un financement BAD de 120 milliards FCFA (environ 183 millions d’euros) aura un impact certain sur la mobilité des personnes et la liaison entre Dakar et sa banlieue.

L’autoroute à péage, est un des premiers projets réalisés par la Banque dans le cadre du partenariat public-privé (PPP) et a bénéficié d’un prêt de 12 millions d’euros (13,4 millions dollars). Cette infrastructure est en train de jouer un rôle significatif dans la décongestion urbaine de Dakar, avec un rôle économique important dans la circulation et la mobilité des biens et des personnes.

Le programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire (P2RS), dotée d’une enveloppe BAD de 30, 64 millions de dollars, couvre 40 communautés rurales dans les régions de Fatick, Kédougou, Kolda, Matam, Tambacounda et Ziguinchor. Il a contribué à l’augmentation de la production céréalière et a déjà bénéficié à 2400 ménages. Il s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la pauvreté, notamment par le développement des filières végétales et animales, le développement de la pêche et de l’aquaculture et l’appui à la commercialisation

Il faut aussi signaler dans cet agenda des administrateurs, les échanges prévus avec d’autres partenaires techniques, comme l’Agence de promotion des investissements (APIX), le Bureau de suivi du plan Sénégal émergent (BOS), la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) ; le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), mais également la société civile et le secteur privé.

L’administratrice du Sénégal, Maimouna Ndoye Seck, se réjouit d’ores de l’esprit de cette mission menée avec ses homologues, et « qui permettra aux administrateurs de venir constater les résultats et impacts des investissements importants de la Banque sur les conditions de vie des populations. Car l’objectif ultime reste de garantir le bien-être de nos populations», a-t-elle souligné.

Pour Marie-Laure Akin Olugbare, directrice de la région Afrique de l’Ouest pour la Banque (RDGW), «les missions des administrateurs, comme celle sur Dakar, constituent des moments importants de la vie institutionnelle de la Banque et permettent une collecte de connaissances bénéfiques pour tous».

Au cours d’une réunion préparatoire, tenue au siège de la Banque à Abidjan la semaine dernière, les administrateurs ont discuté des détails du programme de leur visite pour un maximum d’efficacité.

Cette visite est à inscrire dans le rôle attendu des administrateurs qui apprécient périodiquement, sur le terrain, la qualité des projets financés par la Banque. Elle permet également de raffermir les relations entre la banque et ses partenaires en gardant l’objectif commun de transformation des conditions de vie des populations bénéficiaires.

La Banque africaine de développement, partenaire du Sénégal depuis 1972, a financé jusqu’à présent 114 opérations pour un montant cumulé d’environ 3,15 milliards de dollars américains (1 878 milliards de FCFA). Les engagements en cours s’élèvent à environ 2 milliards de dollars (1 187 milliards de FCFA) et sont composés des projets du secteur public, des opérations du secteur privé et d’une garantie partielle de crédit pour la couverture du risque de change.

D’après communiqué de la BAD