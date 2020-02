Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, samedi 15 février, avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul, au terme d’un entretien qu’il a eu auparavant avec Elyès Fakhfakh chargé de former le gouvernement.

L’entretien a porté sur “la phase délicate que traverse la Tunisie au niveau politique et ses répercussions sur la situation économique et sociale”, indique la présidence dans un communiqué.

Elyès Fakhfakh a rejoint plus tard la réunion groupant Saied, Taboubi et Majoul, les différentes parties mettant l’accent sur “le moment historique que traverse le pays qui exige la conjugaison de tous les efforts, faire preuve d’altruisme et nécessite de placer la Tunisie et ses intérêts au dessus de toutes considérations conjoncturelles”, souligne le communiqué.

Fakhfakh a dévoilé, samedi soir, après sa rencontre avec le président de la République, la composition de son gouvernement proposé avant le retrait du mouvement Ennahdha, et a annoncé sa décision avec le chef de l’Etat de “profiter des délais constitutionnels restants pour faire le choix approprié qui sert les intérêts supérieurs du pays”.