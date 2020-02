La 13ème édition du Salon international de développement des ressources humaines (HR expo), sera organisée, les 19 et 20 février 2020, à la Cité de la culture à Tunis, sur le thème “la transition inter-générations : modernisation de la société”.

Cette manifestation, qui verra la participation d’experts venus d’Allemagne, d’Angleterre, du Bahreïn, de la France, du Mali, du Maroc, de la Suisse, des USA et de la Tunisie, a pour objectif de contribuer à consolider la fonction de GRH et le management dans les entreprises et offrir des possibilités de recrutement par la bonne coordination entre l’exposant recruteur potentiel et le visiteur intéressé.

Le Salon propose, aussi, de conseiller et orienter les chefs d’entreprise pour rendre l’entreprise plus performante, impliquer le salarié et faire de lui un acteur engagé dans la stratégie de son organisation.

Un espace exposition sera aménagé, en outre, avec la participation d’une soixantaine d’exposants exerçant dans plusieurs secteurs d’activité.