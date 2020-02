Une convention de partenariat et de coopération a été signée, jeudi, entre l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et l’Office national de la propriété foncière, afin d’optimiser la lutte contre l’enrichissement illicite conformément à la Loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public.

La convention signée par le PDG de l’Office, Wadi Ben Rhouma et le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, vise aussi, à lever les obstacles à l’accès de l’Instance, au registre de la propriété foncière.

A cette occasion, Ben Rhouma a affirmé l’adhésion de l’Office, à la stratégie nationale de lutte contre la corruption, au renforcement de l’intégrité et à l’instauration de la bonne gouvernance.

De son côté, le président de l’INLUCC a estimé que la convention signée facilitera le travail de l’Instance en ce qui concerne l’application de la loi relative à la déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public.