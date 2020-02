Le centre AFA organise, dimanche 1er mars, aux Berges du Lac de Tunis, la 3e édition de la manifestation “Memory Run Tunisia”, visant à dépister et à lutter contre la maladie d’Alzheimer.

Afef Hammami, directrice du centre AFA, premier centre en Afrique et au Moyen-Orient spécialisé dans la maladie d’Alzheimer, a précisé que cette manifestation comporte deux courses : la course sur route de 15 kilomètres réservée aux professionnels et la course pour tous longue de 5 kilomètres.

A cette occasion, des campagnes de sensibilisation seront organisées pour sensibiliser aux dangers de cette maladie et aux moyens de prévention outre des visites gratuites pour le dépistage du diabète organisée en collaboration avec les sociétés tunisiennes d’Endocrinologie, de Médecine de Famille et de Lutte contre l’Alzheimer, a-t-elle ajouté.

Elle a mis l’accent sur l’importance de la pratique régulière des activités physiques, notamment le sport de marche.

Le “Memory Run” est organisé avec le soutien de plusieurs ministères et fédérations sportives et des associations de la société civile.