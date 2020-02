L’agriculture tunisienne vient de se voir décerner le prix spécial de la “meilleure performance pour l’année 2020”, au 33ème Sommet de l’Union Africaine, tenu les 9 et 10 février 2020 à Addis-Abeba, en Ethiopie. C’est le ministère de l’Agriculture qui l’annonce dans un communiqué publié jeudi 13 février.

Ce prix est décerné aux pays ayant avancé sur la voie de la mise en œuvre de la “Déclaration de Malabo” (2014) sur la transformation agricole en Afrique.

Lancée en 2014 à l’issue de la 23ème session ordinaire du Sommet arabo-africain à Malabo (Guinée Equatoriale), la Déclaration de Malabo stipule “l’impulsion de l’investissement dans le secteur agricole, à travers le continent africain”.

Elle prône également l’amélioration de la productivité et l’ouverture des marchés ainsi que le développement du secteur agricole en exploitant davantage aux nouvelles technologies.

Adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement africains, cette Déclaration plaide pour une croissance accélérée de l’agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des moyens d’existences améliorées.

Parmi ses objectifs figurent aussi la mobilisation des investissements publics et privé et la levée des restrictions sur les produits africaines, afin de booster le développement agricole en Afrique, pour garantir la sécurité alimentaire.