La huitième édition du Festival des agrumes de Hammamet se déroulera les 22 et 23 février 2020, sur le thème “La Maltaise, reine des oranges”. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 13 février, l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (AERE).

Organisée par l’AERE, en partenariat avec la municipalité de Hammamet, les Fédérations tunisiennes de l’hôtellerie (FTH) et des agences de voyage (FTAV), cette manifestation vise à sensibiliser les citoyens, les visiteurs, les jeunes et les décideurs à la préservation du patrimoine agrumicole local et à contribuer à diversifier l’attractivité touristique de Hammamet, à travers son terroir et son identité.

Ce festival a aussi, pour objectif la sensibilisation aux questions environnementales comme celles de la gestion de l’eau, la biodiversité agrumicole, l’agriculture biologique…

Le programme de la manifestation comprend essentiellement, une exposition au pied du fort de Hammamet sur les aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux du patrimoine agrumicole de Hammamet et des expositions-ventes d’agrumes et de produits dérivés (confiture, miel, pâtisserie, confiserie, produits cosmétiques…).

Au programme aussi, des ateliers de préparation et de dégustation de mets à base d’agrumes, une table ronde au Centre Culturel International de Hammamet (Dar Sebastian) sur le thème “les agrumes biologiques” le 23 février 2020, une visite guidée de l’Ecomusée de l’Orangeraie et un programme d’animation varié (folklore, musique, jeux pour enfants, animations sportive et artistique…).