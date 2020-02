Un roadshow consacré au Nigeria sera organisé à Tunis (le 24 février), Monastir (le 25 février) et à Sfax (le 26 février), annonce, mercredi 12 courant, le CEPEX.

Une délégation d’acheteurs viendra en Tunisie, afin d’identifier les opportunités d’affaires dans cinq secteurs d’activité, à savoir l’agroalimentaire, le BTP, les TIC, les matériaux de construction et la santé.

Au programme de cette manifestation, une présentation du marché nigérian, aux industriels et exportateurs tunisiens, outre l’organisation de rencontres professionnelles entre les opérateurs tunisiens et les membres de la délégation nigériane.

Des rencontres sont aussi, programmées, avec le représentant du CEPEX résidant à Abuja, pour donner à ces opérateurs un meilleur éclairage sur ce marché et baliser le terrain pour un éventuel accompagnement dans de missions de prospection.

A noter que ce Roadshow est organisé dans le cadre de la Plateforme “Think Africa”, un réseau qui regroupe des structures d’appui publiques et privées en Tunisie qui sont au service des entreprises afin de mieux exporter vers les marchés de l’Afrique sub-saharienne.

Ainsi, cette activité s’insère dans le cadre du projet “Promotion des activités d’export créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés africains” (PEMA) initié par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ, en coopération avec le ministère tunisien du Commerce et le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Pour ce qui est du projet PEMA, sa particularité réside à offrir un appui cohérent aux pays pour accéder aux marchés africains, via le renforcement des clusters et de l’écosystème ainsi qu’à travers la triangulation avec les entreprises allemandes.