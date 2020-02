Un Pôle de l’Etudiant Entrepreneur a été inauguré, jeudi 6 février, à l’Institut supérieur d’administration des affaires de Sfax (ISAAS) en présence de plusieurs universitaires, étudiants, une délégation de l’Université de Lyon 3 et de l’Université de Roumanie, des représentants de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Dans une déclaration aux médias, le directeur du Pôle de l’Entrepreneuriat à l’Université de Sfax, Mohamed Belhaj, a fait savoir que le “Pôle de l’Etudiant Entrepreneur” est financé par le programme européen “Erasmus+” et a pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les étudiants et les préparer à la vie professionnelle.

“Le pôle proposera aussi aux étudiants de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets”, a-t-il ajouté

Pour sa part, la responsable principale de projets au sein de l’AUF, Dragana Drincourt a indiqué que le projet “Pôle de l’Etudiant Entrepreneur” constitue l’une des solutions proposées à l’échelle mondiale pour développer la culture entrepreneuriale et faciliter l’insertion professionnelle des diplômés face à l’incapacité de l’Etat à satisfaire toutes les demandes de recrutement.

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 990 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 118 pays. Elle encourage la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui portent sur le partage de bonnes pratiques, d’expertise et d’innovation.