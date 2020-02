Le projet d’extension du parc industriel ”Neopark El Fejja” dont le coût global s’élève à 40 mille dinars, démarrera au début de l’année 2021. Cette extension s’étalera sur 61,8 ha, dont l’acquisition a été lancée par la direction du pôle, a indiqué, jeudi, la PDG du “Neopark”, Neila Gonji.

Lors d’une visite effectuée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Salmi, à ce parc, ce dernier a assuré que “ce projet d’extension prévoit l’aménagement de lots industriels qui seront commercialisés à partir de 2022, ainsi qu’un espace de vie, des espaces verts et toutes les commodités nécessaires qui feront de lui, un espace industriel écologique et non polluant”.

Grâce à ce projet d’extension, le nombre d’emplois créés au sein du Neopark El Fejja s’élèvera à près de 25 mille emplois.

La responsable a aussi, dénoncé les problèmes techniques, logistiques, fonciers et environnementaux, entravant l’avancement des travaux d’aménagement du Neopark, dont la non finalisation des travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable et électrique, et à la station d’assainissement de Mornaguia.

Elle a encore, évoqué le problème de la pollution générée par les tanneries installées dans l’ancienne zone industrielle, avoisinant le pôle et la détérioration des infrastructures dans ses environs.

Réagissant à ses propos, le ministre a affirmé l’engagement de son département à lever tous les obstacles qui pourraient entraver ce genre de projets à grand impact économique et social.

Il a, en outre, souligné que son département a finalisé l’étude relative au raccordement du pôle à l’autoroute, en attendant de le programmer dans les prochains budgets du ministère.

Les investissements du parc industriel Neopark El Fejja se sont élevés à 104,5 millions de dinars. Il compte jusqu’à présent 7 entreprises qui offrent 1200 emplois en attendant l’installation de 7 autres entreprises qui fourniront 7 mille emplois.