Premiers maillons de la chaîne d’un lait de qualité, les éleveurs laitiers tunisiens souffrent d’un rendement faible doublé d’une qualité productive qui laisse à désirer. Conscient de cette situation, Délice Danone s’était engagé à leur venir en aide à travers des programmes de développement. Six ans après l’expérience, les résultats sont aujourd’hui au-delà des attentes.

Pour garantir du lait en quantité et surtout en très bonne qualité, le groupe a fait le choix d’aller à la rencontre des fermiers. Et a mis en place, depuis 2013, des dynamiques de développement en faveur des petits et moyens producteurs laitiers, à travers une formation, un encadrement et un suivi technique des plus rigoureux.

C’est ainsi que les projets de développement de l’Amont laitier constitués de Hlibna (projet de développement de petits éleveurs), d’Evolution (projet d’assistance des éleveurs moyens) et de Lait Espoir (projet d’assistance aux jeunes diplômés) ont vu le jour. Et ce n’est pas tout, Délice Danone leur achète directement le lait.

Pour constater de visu la réussite de cette expérience inédite, Délice Danone a organisé les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 la Top Délice expérience.

Ainsi, pendant deux jours, le Groupe a organisé une visite guidée au sein d’une ferme modèle à Bouarada (Siliana). Il s’agit d’une ferme gérée par deux frères: Rachid et Mohamed Naffati. Après la ferme, direction Sidi Bouzid où Délice Danone a ouvert les portes de son usine de conditionnement de lait, l’un des rares investissements dans la région.

Une ferme modèle de 8 hectares : 32 vaches à lait

D’une superficie de 8 hectares, la ferme est constituée de 32 vaches à lait (pour une capacité de 50) qui produisent 600 litres par jour. Grâce à une armée de formateurs, techniciens et ingénieurs rompus aux techniques de l’élevage et de l’agriculture que Délice a engagés, les éleveurs issus des différents programmes ont amélioré leur productivité de 60% et leur cheptel de 10%. Mais surtout un lait de très bonne qualité doublé d’une amélioration nette de leur revenu et une réduction des charges.

A titre d’exemple, dans les zones d’intervention du projet Hlibna, à Menzel Temime l’on est passé de 11 400 litres/j en 2014 à 23 000 litres/j en 2019. Tandis qu’à Jendouba, l’on est passé de 18 mille litres/j en 2015 à 24 mille litres en 2019.

Partenaires avec Délice Danone depuis 6 ans, les deux frères, issus du programme « Evolution » et assistés de deux ingénieurs, bénéficient d’un encadrement et d’un planning de développement impressionnants.

Pour avoir ce lait de très bonne qualité, les éleveurs ont dû été soutenus sous 3 volets: un volet cheptel, un volet alimentaire et un volet bâtiment permettant de respecter les normes pour le confort de l’animal.

Pour arriver à cette fin, la ferme a dû faire venir des génisses d’Allemagne, il s’agit de races connues pour leur potentiel génétique élevé (holstein ou hollandaise, brune des Alpes…). Contrairement aux vaches locales qui ne produisent que 10 litres/jour, celles importées vont jusqu’à plus de 40 litres.

Les deux frères, fiers de ce partenariat gagnant-gagnant avec Délice Danone, ont bénéficié d’une installation de minitanks pour la collecte du lait, une formation sur la qualité et les bonnes pratiques d’hygiène doublée d’une assistance aux cultures fourragères et à l’hébergement.

Assistés des éleveurs et des techniciens, les visiteurs ont pu aller à la rencontre des vaches laitières au gabarit impressionnant, des génisses, des taureaux d’engraissement. L’un des moments les plus excitants fut la traite des vaches et le chargement du lait dans le tank qui sera acheminé directement par camion à l’usine de Soliman.

La centrale de Sidi Bouzid: des normes d’hygiène draconiennes

Seconde étape de la visite, l’unité de conditionnement de lait du Groupe à Sidi Bouzid. Pour accéder à l’usine (un investissement exclusivement privé), des normes internationales d’hygiène draconiennes sont exigées.

Dans ce gouvernorat de 430 mille habitants où le taux de chômage est l’un des plus élevés, Délice n’y est pas venu par hasard. Cette centrale, inaugurée en 2013 pour un investissement dépassant aujourd’hui les 105 millions DT, est la première initiative qui s’inscrit dans la perspective de développement du groupe Délice dans la région du Centre-Ouest de la Tunisie en général et dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en particulier.

Connue pour la qualité de son cheptel laitier, la région fut un choix porteur au-delà des attentes. De la dizaine de sites opérés par le Groupe en Tunisie, Sidi Bouzid affiche la plus grande productivité et la meilleure rentabilité.

Dans cette usine de 350 cadres et employés, tous originaires de Sidi Bouzid, on ne badine pas avec l’hygiène, le contrôle et la qualité. Chaque jour, cette usine de traitement, de production et de commercialisation, qui s’étend sur une superficie de 22 mille m2, produit 400 mille litres de lait, après avoir été contrôlés, puis conditionnés à la cadence de quelque 8 mille paquets par heure.

Conservé dans d’énormes tanks de stockage pouvant contenir 450 mille litres de lait cru, le lait doit passer par une première étape de pasteurisation pour éliminer les micro-organismes.

Durant toute la chaîne alimentaire, la démarche HACCP est appliquée rigoureusement. De la réception du lait jusqu’au produit fini, Délice Danone a ainsi ouvert les portes de l’usine aux visiteurs qui ont pu inspecter la salle de contrôle, l’atelier de conditionnement aseptique, le laboratoire (microbiologie, d’intégrité d’emballage, salle de dégustation), la salle de stockage des produits finis…

C’est fut donc un week-end plein de découvertes, d’émotions et de surprises agréables pour les visiteurs qui n’ont pas caché leur satisfaction et leur enthousiasme.