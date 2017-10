L’Université de Jendouba, Délice Danone et la BTS signent une convention pour accompagner les projets laitiers des diplômés du supérieur

L’Université de Jendouba, la société STIAL “Délice Danone” et la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ont signé, mardi, une convention de partenariat Public-privé. Son objectif est d’accompagner, former et encadrer, une sélection de jeunes diplômés de l’Université de Jendouba pour la réalisation de leurs propres projets dans le domaine de la production laitière.

L’Université de Jendouba va assurer la formation, la BTS fournit les financements, avec un plafond de 150 mille dinars, et Délice Danone va assurer l’encadrement adéquat et aider les jeunes à commercialiser leurs productions, grâce à un contrat d’achat d’une durée de 10 ans.

Baptisé “Lait Espoir”, cette initiative prévoit la création de 200 à 250 nouveaux postes d’emploi, dans les 5 prochaines années. Elle envisage aussi la création de 100 fermes (dotées d’une moyenne de 10 vaches) pour une production annuelle de 10 millions de litres de lait, a fait savoir Mohamed Ali Touzri, acheteur lait, chez Délice Danone, lors d’une conférence de presse, tenue, mardi, en marge de la signature de la convention entre les trois partenaires.

Selon le responsable, la première session de formation sur la production laitière, dans le cadre de ce projet, sera lancée en novembre prochain avec la participation de 10 candidats.

Cette formation, qui durera 14 semaines, sera suivie de l’élaboration d’une étude technico-économique qui prendra en compte les atouts et les spécificités de chaque candidat en vue de maximiser les chances de réussite de son projet.

Pour le président de l’Université de Jendouba, Hassen Bacha, cette initiative vient témoigner l’ouverture de l’université sur son environnement socio-économique. Il a fait savoir, à cet effet, que l’établissement universitaire a créé un Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) qui ” propose de dispenser des formations à la carte pour les industriels de la région “, ce qui permettra d’assurer la compatibilité et l’adéquation requises entre les formations et le marché de l’emploi.

En effet, le présent projet public-privé s’inscrit dans le cadre des directives de la loi de finances 2017 (article 11), qui stipule la mobilisation d’un montant de 250 millions de dinars pour financer des projets dans des filières économiques bien précises, dont le lait, a expliqué Mohamed Kaaniche, PDG de la BTS.

Il a précisé que les diplômés candidats à ce projet bénéficieront d’un crédit, remboursable sur 5 ans avec un délai de grâce de 3 ans et un plafond de 150 mille dinars, avec un taux d’intérêt de TMM +1%.

La région de Jendouba a été choisie pour abriter ce projet au vu de sa vocation agricole et son grand potentiel de production de lait, ont fait remarquer les responsables partenaires de l’initiative “Lait Espoir”.