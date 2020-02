L’expérience tunisienne en matière de vulgarisation agricole et de formation professionnelle constituera l’un des principaux thèmes qui seront débattus lors de l’assemblée générale annuelle du FAR, réseau international Formation agricole et rurale, qui organise, pour la 2ème fois à Tunis, son assemblée générale annuelle, du 4 au 7 février 2020.

Il s’agit, également, de promouvoir le réseau constitué de professionnels de la formation agricole issus du continent africain, auprès des acteurs du secteur et des institutions tunisiennes et de dresser le bilan technique et financier des activités de ce réseau international pour l’année 2019.

Au programme de ce conclave figure l’organisation de visites aux centres de formation agricole dans les régions de Thibar et Téboursouk (gouvernorat de Béja) pour découvrir les dispositifs de formation agricole et rurale tunisien.

En 2018, le FAR qui regroupait 16 pays, notamment la Tunisie, s’était engagé à mobiliser une expertise adaptée pour la rénovation des dispositifs de formation agricole et rurale et à renforcer les capacités des cadres des ministères des secteurs de l’agriculture et de l’enseignement.