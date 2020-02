Les revenus du groupe UADH à fin 2019 se sont établis à 267,6 MDT contre 368 MDT à fin 2018.

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) en 2019 sont de 3218 véhicules légers et 260 véhicules industriels.

Il est important de signaler que l’augmentation spectaculaire du taux de change du Yen vs Dinar Tunisien ce qui a affecté le volume d’importation des véhicules Mazda.

Economic Auto a totalement révisé sa stratégie de vente des voitures Mazda en 2019 et s’est concentrée sur le repositionnement des modèles clés de la marque qui se positionne plutôt en Marque Premium, à savoir la CX9, la nouvelle CX5 et surtout la nouvelle MAZDA 3 introduite en fin d’année 2019 et qui sera disponible sur le marché à partir de mars 2020.

Ainsi, le management suit de près les tendances des cours de change pour ajuster sa politique et fournir sur le marché automobile des véhicules à des prix compétitifs avec le nouveau positionnement de la marque Mazda à l’échelle internationale.

Le groupe UADH, à travers sa filiale UAAI, continue à faire le montage des pickups de la marque chinoise FOTON sous la forme SKD. La commercialisation de ces véhicules est assurée par la filiale Economic Auto. Le produit a connu une introduction réussie dans son segment, attestée par une demande des clients en continuelle croissance chaque mois.

Les ventes des pickups FOTON en 2019 ont atteint 331 unités. Les ventes des véhicules FOTON en 2020 seront en ligne avec le BP annoncé fin 2018 au moment du lancement du projet, soit un CA prévisionnel de 20 MDT.

Résultat financier :

Les produits des placements ont connu une augmentation de 18,7% pour le dernier trimestre de l’année 2019 comparé au même trimestre de l’année 2018.

Les charges financières nettes de l’année 2019 ont baissé par rapport à la période analogue de l’année dernière de 38% en raison d’une certaine amélioration du cours de change de l’Euro vs Dinar particulièrement courant le deuxième semestre de l’année 2019.

Trésorerie nette :

Cet indicateur s’est considérablement amélioré suite à l’encaissement de certains placements arrivés à leurs termes.