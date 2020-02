Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a annoncé la création de 32 projets pilotes dans le domaine de économie sociale et solidaire au profit des jeunes issus des 4 gouvernorats du Nord Ouest à savoir: Béja, Jendouba, Siliana et le Kef et ce, dans le cadre du projet de développement des mécanismes de l’économie sociale et solidaire, initié par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, en collaboration avec l’Organisation Internationale du Travail et financé par le gouvernement Néerlandais.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié le week-end dernier, que le coût global de ces projets s’élève à 2,4 MD, ajoutant que l’appui logistique et l’accompagnement direct seront assurés à ces projets qui ont été sélectionnés selon les normes de l’économie solidaire et sociale.

Une réunion de travail s’est tenue récemment au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, consacrée au suivi d’exécution du projet de développement des mécanismes de l’économie sociale et solidaire, au cours de laquelle le rapport final d’évaluation de ce projet a été présenté, en présence de l’ambassadeur des pays bas à Tunis et des représentants du bureau International du Travail ainsi que les membres du comité de pilotage du projet.

Le comité du pilotage du projet a souligné l’importance du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire soumis à l’ARP pour adoption et qui a été élaboré selon une approche participative.