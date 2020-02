La 3ème édition de l’Atelier sur la cogestion des pêcheries côtières et la valorisation des produits halieutiques marque la clôture du programme de «Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la Pêche et de l’aquaculture en Tunisie». L’événement s’est tenu à la suite de la mission des experts japonais qui a visité les stagiaires des formations tenues au Japon, nous informe la JICA dans un communiqué.

Cet Atelier a été organisé conjointement par l’Agence japonaise de coopération technique (JICA) et le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP), le jeudi 30 janvier 2020 à Tunis, en présence de plus de 60 participants venus de plusieurs gouvernorats tunisiens, mais aussi des participants algériens, précise la JICA.

Ils représentaient les différents acteurs impliqués dans la thématique de la cogestion des pêcheries côtières et la valorisation des produits halieutiques, notamment l’autorité compétente (DGPAq, CRDA), la recherche scientifique (INSTM), les organisations professionnelles (UTAP, GDAP) et interprofessionnelles (GIPP), les OSC, les experts japonais et les représentants du Hub national de l’initiative méditerranéenne sur la croissance bleue (West Med), ajoute le communiqué.

Ledit atelier s’inscrit dans la dynamique d’une longue coopération entre la JICA et le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, pour le développement de la pêche côtière dans la région du Golfe de Gabès. Cette dynamique a été enclenchée par le premier projet d’assistance à la gestion durable des pêcheries côtières dans cette région entre 2005 et 2012, suivi par le projet de Cogestion des pêcheries côtières dans le Golfe de Gabès, communément appelé “COGEPECT“ entre 2012 et 2016, assure la JICA.

En 2017, un nouveau programme de coopération technique pour le renforcement des capacités des acteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le domaine de la cogestion des pêcheries côtière et la valorisation des produits halieutiques a été lancé pour une période de 3 ans afin de capitaliser sur les acquis des deux premiers projets et disséminer les bonnes pratiques de cogestion des pêcheries côtières au niveau national.

Le document rappelle par ailleurs que ces multiples projets de coopération technique réalisés par la JICA contribuent à la promotion de l’Economie Bleue, conformément à l’un des piliers de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7, tenue en août 2019 à Yokohama) ayant porté sur l’«Accélération de la transformation économique et amélioration de l’environnement des affaires par l’innovation et la participation du secteur privé».

Cette rencontre a été une importante occasion pour les participants et ce, d’une part, pour assurer un partage d’expériences et échanger sur les problématiques du secteur et les difficultés rencontrées, et d’autre part, pour évaluer et raffiner leurs plans d’actions afin de mieux consolider les bonnes pratiques issues de ces projets. L’atelier a été clôturé par un brainstorming sur les futurs axes de travail dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.