La FAO va accroître l’étendue et la portée de sa boîte à outils pour le suivi géospatial grâce à la collaboration avec l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) qui améliorera la capacité d’accès aux plateformes de la FAO d’évaluation des forêts et de l’utilisation des terres, a indiqué la FAO sur son site électronique.

Un accord de trois ans a ainsi récemment été signé pour garantir aux pays membres de la FAO et à d’autres usagers un meilleur accès aux données JAXA et à des informations plus fidèles à la réalité du terrain par le biais des plateformes de surveillance forestière de la FAO.

L’objectif de cet accord est de coordonner l’information satellitaire pour aider les pays à réaliser les engagements qu’ils ont pris lors de l’Accord de Paris sur le climat étant donné que la déforestation et les changements dans l’utilisation des terres sont parmi les principales sources des émissions de carbone à l’échelle mondiale.

La boîte à outils géospatiaux de la FAO, dont fait partie le SEPAL – le Système d’accès, de traitement et d’analyse des données d’observation de la Terre – offre à tous un accès facile aux données satellitaires et permet à tous d’élaborer des informations essentielles sur les forêts et la couverture des sols qui sont utiles à leurs efforts pour atténuer le changement climatique et s’y adapter.