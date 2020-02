Un consortium d’exportation destiné aux entreprises du secteur des TIC, est en cours de création. Il s’agit du quatrième après trois déjà créés dans les filières du bâtiment et construction, l’agroalimentaire et la santé : Tunisia Building Partners, Taste Tunisia et Tunisia Health Alliance.

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a appelé, à cet effet, les entreprises ayant la volonté d’exporter sur l’Afrique à se regrouper et à rejoindre ce nouveau consortium pour réussir la conquête du marché africain.

En effet, ce consortium, en cours de constitution en collaboration avec le consultant en informatique “Get’IT”, vient concrétiser les actions d’un projet baptisé “Promotion des activités d’exportation créatrices d’emploi vers de nouveaux marchés en Afrique (PEMA)”.

Son objectif est de renforcer le potentiel des entreprises tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne via la création de groupements et/ou consortiums d’exportation.

Les entreprises intéressées pourraient déposer leur candidature, d’ici le mardi 04 février 2020, à l’adresse suivante : alaferrere@deloitte.tn.

Selon le CEPEX, le projet PEMA est lancé sous le mandat du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand et implémenté par la GIZ, en coopération avec le CEPEX.

Le cabinet Deloitte Conseil Tunisie a été mandaté par la GIZ afin d’accompagner le développement des activités de groupements et/ou consortiums d’export tunisiens sur la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya et le Nigéria.

“Cette approche innovante a pour objectif de développer une offre forte, globale qui répond efficacement à l’ensemble des opportunités identifiées sur les marchés ciblés, et ainsi de pérenniser l’activité des acteurs impliqués”.